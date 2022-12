Es war die Nachbarin

Über Heimlichkeiten in der Adventszeit.

Über Jahre haben wir in der Familie gerätselt, wer uns an Nikolaus mit kleinen Geschenken überrascht hat. Mal war es eine handgefertigte Kerze, mal ein gebastelter Stern oder eine duftende Seife, die liebevoll verpackt an der Türklinke gehangen haben. Wir vermuteten den heimlichen Gabenbringer in unserer Nachbarin. Auf Nachfrage stritt sie das mit einem Lächeln, aber konsequent ab. Derweil wir uns daran gewöhnten, mit Vorfreude in den Nikolaustag zu starten.

Doch in diesem Jahr war alles anders: kein Päckchen, keine Überraschung. Jetzt haben wir Gewissheit, dass unsere Nachbarin die fleißige Frau Nikolaus war. Denn sie ist vor einigen Wochen ins betreute Wohnen in die Nähe ihrer Kinder und damit weit weg von Eisenach gezogen. Liebe Frau Wolter, an dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank!

Haben Sie auch Nachbarn oder andere Helfer, denen Sie in der Adventszeit einmal Danke sagen möchten, weil sich diese in besonderer Weise kümmern? Ich würde gern darüber berichten. Sie können mir eine E-Mail schreiben an: birgit.schellbach@funkemedien.de.