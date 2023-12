Etat des Wartburgkreises ist beschlossene Sache

Wartburgkreis Änderungsanträge finden kaum Berücksichtigung, trotzdem Einstimmigkeit für das Zahlenwerk

Es wurde gerungen und debattiert. Rund zwei Stunden lang gab am Dienstagnachmittag im Kreistag des Wartburgkreises ein Wort das andere. Am Ende stand – trotz einiger Meinungsverschiedenheiten – ein einstimmiger Beschluss zum Haushaltsplan für das Jahr 2024. „Das ist gut, dann können wir gleich am 1. Januar voller Elan mit der Umsetzung durchstarten“, freute sich Landrat Reinhard Krebs (CDU). Zum im November vorgelegten Entwurf gibt es kaum Veränderungen, da nur wenige der vielen Änderungsanträge aus den Fraktionen eine Mehrheit fanden.

Kritik gab es zunächst von einigen Abgeordneten, dass man wenig Zeit gehabt habe, das vielseitige Zahlenwerk gründlich zu beackern. Diese Kritik könne er durchaus nachvollziehen, da die Abgeordneten ja nahezu durchgängig im Ehrenamt arbeiteten, aber das Ziel sei es, noch vor dem Jahreswechsel einen beschlossenen Etat zu haben.

170 Millionen Euro für den Sozialbereich

Dieser weist ein Volumen von 250 Millionen Euro im Verwaltungsteil und knappe 40 Millionen Euro im Vermögensteil auf. Eines sieht Krebs dabei mit Sorge, nämlich das Anwachsen der Ausgaben im Sozialbereich. Mit 170 Millionen Euro seien dies mittlerweile 68 Prozent des Verwaltungshaushaltes. „Das stellt uns zunehmend vor Probleme.“

Für die Linke enthält der Haushalt, so Sacha Bilay, aber auch eine soziale Unausgewogenheit und lasse jegliche Kreativität vermissen. Die acht Änderungsanträge der Linken wurden aber allesamt abgelehnt. Darunter eine Million Euro mehr für die Schülerbeförderung, um ab dem kommenden Schuljahr alle Kinder in den Genuss des 49-Euro-Tickets kommen zu lassen. Bei weiteren Anträgen ging es um Kulturförderung (20.000 Euro für das Festival Achava, die Bachwochen und Theater am Markt in Eisenach), Kreisjugendring (50.000 Euro) oder auch mehr Integrations- und Deutschkurse (100.000 Euro).

Stabilität der Sparkasse nicht gefährden

Komplett abgelehnt wurden auch die Anträge der AfD (beispielsweise Begrüßungsgeld für Neugeborene, Bezahlkarte für Asylbewerber oder Gewinnausschüttung der Sparkasse an Kreis und Stadt). Die Bezahlkarte für Asylbewerber sei keine Aufgabe des Kreises, so CDU-Fraktionschef Michael Brodführer. Und mit der Forderung einer Gewinnausschüttung der Sparkasse gefährde die AfD die Stabilität des Kreditinstitutes, bei dem die meisten Menschen der Region ihr Geld hätten.

Die CDU hatte keine Änderungswünsche. SPD/FDP kam mit der Forderung nach 100.000 Euro mehr zur Unterstützung der Gemeinden für die Sportförderung durch, ansonsten gab es aber auch mehrheitliche Ablehnung der übrigen sieben Anträge. Dabei ging es um mehr Geld für Integration, örtliche Jugendförderung und die Verbraucherberatung.

Erfolgreich war die Fraktion Freie Wähler/LAD/BfE/Grüne mit ihren beiden Kompromissanträgen zu den Sportstätten an den Grundschulen in Tiefenort und Wutha-Farnroda. Für Tiefenort stehen nun zum gemeinsamen Bau mit der Stadt 50.000 Euro bereit. Für die mögliche Planung einer Sanierung der Grundschulturnhalle in Wutha-Farnroda gibt es 40.000 Euro. Zudem wurde auf Antrag dieser Fraktion der Vermerk über die Streichung der Stelle der Klimaschutzmanagerin aufgehoben.