Etwa 1000 Kubikmeter Schlamm aus Talsperre gebaggert

Etwa 1000 Kubikmeter Schlamm wurden im Zuge der Sanierung der Talsperre im Fuchsgrund in Thal aus dem Becken entfernt. Die Deichmauer der in den 1960er-Jahren angelegten Anlage wurde von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Ruhla unter fachlicher Begleitung der Talsperrenverwaltung mit Bitumen verfestigt. Mehr als 350 Arbeitsstunden wurden dafür notiert.

Zusammen mit dem Erdaushub und weiteren Arbeiten investierte die Stadt Ruhla insgesamt etwa 30.000 Euro in dieses Projekt, sagte Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos). Er ist froh, dass die derzeit klamme Kommune die Talsperrensanierung bewältigen konnte.

Beckengrund wurde zu etwa zwei Dritteln beräumt

Überrascht war die Kommune über die Menge an Schlamm, der sich auf dem Grund der Hochwasserschutzanlage über die Jahre angesammelt hatte. Der Thalbach und die angrenzenden Hänge spülen bei Starkregen reichlich Erdreich in das Becken, das im Zuge der Sanierung zu etwa zwei Drittel beräumt wurde. Der Schlammrest ist für die Fische, also aus ökologischer Sicht, wertvoll.

Das Rückhaltebecken, in dem übrigens nur ohne Wurm geangelt werden darf, hat ein Angelverein gepachtet. Aus dem Becken wird zudem das Freibad in Thal mit Wasser versorgt. Auch deshalb war die Sanierung vor der nächsten Badesaison notwendig.

Seit geraumer Zeit füllt sich die Talsperre wieder mit Wasser. Da passt noch etwas hinein. Die Talsperre ist das Tor zum Mittelberger Grund, einem beliebten Ausflugs- und Wanderrevier mit Wanderparkplatz und Grillhütte.

Die sanierungsbedürftige Zufahrt zu diesem Ausgangspunkt bleibt eine Baustelle der Stadt Ruhla. Den dringenden Handlungsbedarf hat die Stadt auf dem Schirm, in diesem Jahr aber nicht die finanziellen Mittel, um für eine sanierte Oberfläche zu sorgen. Mittlerweile befindet sich die Kommune in der Haushaltskonsolidierung.

Wasserspeicher in Burkhardtroda ist abgelassen

Einer anderen kleinen Talsperre droht dagegen das Ende, dem sogenannten Paradies in Burkhardtroda. Die mit baulichen Mängeln behaftete, einst idyllische Anlage ist mittlerweile komplett abgelassen, nur noch ein Schlammtümpel. Die Interessengemeinschaft Kleinwasserspeicher des Dorfes fühlt sich verschaukelt. Die Agrargenossenschaft Moorgrund als zwangsverpflichteter Eigentümer wurde vom der Talsperrenaufsicht des Landes mit der Begründung „Gefahr in Verzug“ mit dem Ablassen und dem Rückbau von Mönch und Steg beauflagt, weiß Ortsteilbürgermeister Uwe Rodeck (parteilos). Der Angelverein hatte zuvor abgeangelt. „Da wird nun lange Zeit nichts passieren“, bedauert Rodeck.