Etwa 700 Menschen spazieren organisiert in Bad Salzungen

Etwa 250 Menschen beteiligten sich am Spaziergang in Bad Liebenstein

Bad Salzungen. Eisenach, Bad Liebstein, Bad Salzungen – die unangemeldeten Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen im Wartburgkreis vermehren sich.

Was am Samstag in Eisenach Hunderte Menschen und Polizeikräfte auf die Straße und stellenweise zur Konfrontation gebracht hatte, fand am Montagabend in Bad Salzungen eine grundsätzlich friedliche Fortsetzung. Der „Spaziergang“ in Bad Liebenstein kurz zuvor war durchweg leise.

Die Aktivisten der Initiativen sind miteinander vernetzt und spannen die Drähte seit geraumer Zeit über Kommunikations- und Nachrichten-Plattformen wie Facebook oder Telegram. Jüngstes lokales Kind der Gegner der Corona-Maßnahmen und Aktions-Organisatoren ist die Facebook-Gruppe „Der Wartburgkreis vernetzt sich“, in der Akteure aus Gemeinden des Kreises zusammen wirken. Knapp 3000 Mitglieder sind angemeldet.

Die Nähe zu AfD und dem rechten Spektrum ist bei Administratoren und Wortführern ablesbar. Der Info-Kanal der radikalen „Freien Jugend“ etwa ist ein Schmelztiegel für Videos von Spaziergängen aus diversen Orten, Plattform für Veranstaltungspläne und unmissverständlicher Kommentierungen und Aufforderungen Gleichgesinnter. Die Polizei verfolgt die Entwicklungen aufmerksam.

In Bad Salzungen nahmen am Montag nach Angaben der Polizei etwa 700 Menschen am Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen für „Frieden, Freiheit und Souveränität“ teil. Seit einiger Zeit versammeln sich Menschen montags in der Kurstadt mit dieser Motivation.

Kreisausschuss setzte seineSitzung mit Geräuschkulisse fort

Im Vergleich zur Aktion in Eisenach gab es in Bad Salzungen kaum hitzige Momente. Die Polizei musste nicht einschreiten, hieß es aus der Polizeidirektion Suhl. Der Zug der Protestierenden stoppte vor dem Landratsamt. Dort tagte gerade der Kreisausschuss, der seine Sitzung ungeachtet des unüberhörbaren Auflaufs fortsetzte. Sprechchöre wie „Schämt euch“ oder „Kommt raus“ wurden gerufen. Via Megafon machte ein Wortführer Kritik an Corona-Maßnahmen deutlich.

Landrat Reinhardt Krebs (CDU) dazu: „Ich halte die Aktionen aus, aber alles hat seine Grenzen. Viele Menschen verkennen die Zuständigkeiten, brauchen aber eine Projektionsfläche für ihren Unmut.“ Es sei befremdlich „Schämt euch“-Rufe zu hören, während man Rettungssätze für Feuerwehrleute auf den Weg bringt. Krebs selbst will das Geschehnis innerlich nicht aufheizen. Er teile Bedenken, stehe jedem Rede und Antwort, wissen um die Vielfalt der Teilnehmer, aber auch um den Geist der Drahtzieher .