Charles Olivieri-Munroe dirigiert die in russischer Sprache aufgeführte Oper „Eugen Onegin“.

Eugen Onegin im Eisenacher Landestheater

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach feiert in Kooperation mit dem weltbekannten Mariinsky-Theater St. Petersburg am Sonnabend, 7. März, im Landestheater Eisenach eine Premiere mit der Oper „Eugen Onegin“ in russischer Sprache. Erstmals werden Solisten des Opern- und Balletthauses aus St. Petersburg mit der Thüringen-Philharmonie unter der Leitung des 1. Gastdirigenten Charles Olivieri-Munroe gemeinsam auf der Bühne stehen.

Mit „Eugen Onegin“ bringen sie in russischer Sprache eine Oper auf die Bühne, die um 1878 von Pjotr Tschaikowsky als lyrische Szenen in drei Akten geschrieben wurde.

„Eugen Onegin“ zeigt die Ausbruchsversuche von vier jungen Menschen aus einer überalterten Welt. Diese vier Protagonisten werden einander zum Schicksal. Im Jahre 1879 erfolgreich am Moskauer Maly-Theater uraufgeführt, ist „Eugen Onegin“ bis in unsere Tage hinein aus dem Repertoire des russischen Musiktheaters nicht wegzudenken und natürlich auch an allen großen Opernhäusern der Welt integraler Bestandteil des Spielplans. Zudem begründet „Eugen Onegin“ zusammen mit Tschaikowskys symphonischen Werken dessen musikgeschichtlichen Rang.

Die einmalige Koproduktion unter künstlerischer Leitung von Larisa Gergieva verspricht einen außergewöhnlichen Abend.

Aufführung am 7. März um 19.30 Uhr im Landestheater Eisenach.