Sebastian Leitsch, künftiger Geschäftsführer der Point Alpha Stiftung, steht auf dem Gelände der Gedenkstätte. Mit der neuen Geschäftsführung soll die Point Alpha Stiftung wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. In den vergangenen Jahren hatten Personalquerelen die Arbeit oft überschattet.

Ex-Offizier wird neuer Geschäftsführer der Point Alpha Stiftung

Der 35-jährige Sebastian Leitsch soll am 1. September die Geschäftsführung der Point Alpha Stiftung übernehmen. Diese Entscheidung habe der Stiftungsrat einstimmig getroffen, teilte die Stiftung am Montag in Geisa (Wartburgkreis) mit. Leitsch löse in dieser Funktion den ehrenamtlichen Vorstand ab. Ebenfalls zum 1. September wurde Roman Smolorz zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt. Er werde dann auch dem Vorstand der Stiftung angehören.

Der designierte Geschäftsführer der Stiftung hat an der Universität der Bundeswehr in München Staats- und Sozialwissenschaften studiert. Nach der Offiziersausbildung bei der Marine leitete er das Karriereberatungsbüro in Göttingen und war zuletzt als Jugendoffizier eingesetzt. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr begann er beim Landkreis Fulda das duale Studium der Öffentlichen Verwaltung. Er wurde den Angaben zufolge vom Kreisausschuss des Landkreises Fulda für die Tätigkeit bei der Point Alpha Stiftung zunächst für ein Jahr beurlaubt.

Smolorz ist seit kurzem neuer Wissenschaftlicher und Studienleiter des Begegnungs- und Lernortes. Der 52-Jährige war zuvor unter anderem Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg und in verschiedenen wissenschaftlichen Funktionen tätig. Der neuen Doppelspitze zur Seite steht weiterhin ehrenamtlich als weiteres Vorstandsmitglied Berthold Jost. Dagegen legt Eberhard Fennel nach zweieinhalb Jahren ehrenamtlichen Engagements die Arbeit nieder.

Rechtsstreit mit ehemaliger Direktorin erst im Januar beendet

Erst im Januar war ein Rechtsstreit zwischen der Stiftung und der ehemaligen hauptamtlichen Direktorin Ricarda Steinbach mit einem Vergleich beendet worden. Steinbach hatte im Juni 2018 nach internen Differenzen ohne Angaben von Gründen in der Öffentlichkeit ihr Amt aufgegeben. Aus der Gedenkstätte hieß es damals, sie sei von Teilen des Stiftungsrates angefeindet worden.

Es soll dabei um die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit der Gedenkstätte gegangen sein. Die Ziele der früheren Direktorin waren unter anderem, Point Alpha zu einem Begegnungsort zu machen, neue Zielgruppen bei den Besuchern zu erschließen und Kooperationen zu gründen. Im November 2018 wurde Steinbach fristlos gekündigt. Ihr Fortgang hatte hohe Wellen geschlagen und für Querelen gesorgt. Auch Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats, des Stiftungs- und Programmbeirates traten zurück.

Weggang von Direktorin Steinbach schlug hohe Wellen

Die Stiftung kümmert sich um die Grenzgedenkstätte Point Alpha bei Geisa (Thüringen) und Rasdorf (Hessen). Dort verlief zu DDR-Zeiten die deutsch-deutsche Grenze. Point Alpha war ein Beobachtungsposten der US-Armee. Im Kalten Krieg standen sich dort die Militärblöcke direkt gegenüber.

