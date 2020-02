Experten raten: Sporthallen-Projekt von Berufsschule trennen

Die Stadt braucht eine neue Drei-Felder-Sporthalle, um den Bedarf der Vereine und Schulen zu decken. Mindestens. Kluge Köpfe haben sogar errechnet, dass die Fläche einer weiteren Zwei-Felder-Halle benötigt wird. Hinzu kommt der Handballprofisport. Auch wenn aktuell ein Aufstieg des ThSV Eisenach in die erste Bundesliga nicht zur Debatte steht, hat sich die Stadt das Ziel gesetzt, eine Halle zu schaffen, die den Regularien für den Spielbetrieb der ersten Liga entspricht.

Lange Zeit sollte die Sportarena in das Industriedenkmal O1 auf dem ehemaligen Gelände des Automobilwerks Eisenach (AWE) integriert werden. Als dieses Vorhaben außerdem mit einem neuen Berufsschulzentrum gekoppelt worden ist, sind die Kosten explodiert.

Im Stadtrat mehrten sich die kritischen Stimmen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung eine externe Analyse von Varianten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden am Mittwoch den Stadträten in einer nicht öffentlichen Sitzung vorgestellt. Unserer Zeitung liegt der Bericht vorab vor.

Erstmals ist der Neubau einerHandballhalle betrachtet worden

Das Unternehmen Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand hat in Zusammenarbeit mit den Pfaller-Ingenieuren aus Nürnberg fünf Varianten untersucht.

Die Varianten im Vergleich Foto: Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Variante eins beinhaltet neben der Sanierung der Werner-Aßmann-Halle den Umbau des derzeit ungenutzten Denkmals O1 zum Sport- und Berufsschulzentrum. Das Vorhaben ist mit Abstand das teuerste. Es wird das Risiko gesehen, dass es in absehbarer Zeit keine Einigung mit dem Wartburgkreis gibt. Dieser ist ab 1. Januar 2022 Schulträger für die Berufsschulen auf Eisenacher Gebiet und muss ab diesem Zeitpunkt einen möglichen Neubau finanzieren.

Der Landrat hat sich zum Berufsschulstandort Eisenach bekannt, aber auch deutlich gemacht, dass eine Integration ins O1 nur mit erheblicher Förderung durch den Freistaat Thüringen denkbar ist. Dafür gibt es bisher keinerlei Zusagen.

Die Stadt Eisenach wiederum muss die vom Infrastrukturministerium in Aussicht gestellten neun Millionen Euro für die Sporthalle bis spätestens 30. November 2020 abrufen. Zur Erinnerung: Der Bescheid ist bereits verlängert worden. Noch einen Aufschub wird es nicht geben.

Große Fragezeichenhinter der Berufsschule

Die Experten sehen die Umsetzung des Gesamtprojektes im O1 als „nahezu ausgeschlossen an“ und schlagen eine Trennung von Sporthalle und Berufsschule vor.

Das führt zu Variante zwei, ohne Berufsschule. Sie beinhaltet den Umbau des O1 zur Sportarena und die Sanierung der Werner-Aßmann-Halle. Dafür, so die Experten, könnten verschiedene Fördertöpfe angezapft werden, weil mit der Sanierung des Industriedenkmals das Stadtviertel um den Heinrich-Ehrhardt-Platz aufgewertet würde. Die Berufsschule bleibt eine Option. Aber die Fördermittel sind noch nicht ausreichend geklärt.

In der Variante drei ist erstmals ein Neubau einer Handballhalle betrachtet worden, ebenfalls plus Sanierung der Werner-Aßmann-Halle. Die Kosten dafür stellen den Mittelfeldplatz innerhalb der fünf Varianten dar. Es wird zu bedenken gegeben, dass die Stadt weiter für das O1 verantwortlich bleibt.

Variante vier sieht die Erweiterung der Werner-Aßmann-Halle und den Neubau einer Drei-Felder-Halle am Petersberg vor. Dazu müsste die bisherige Sporthalle abgerissen werden. Diese Variante ist zwar noch preiswerter im Vergleich zum Neubau, wird aber mit dem höchsten Risiko versehen. Weil mit einer Erweiterung der Aßmann-Halle um derzeit geplante 2700 Quadratmeter nicht die Anforderungen der ersten Handball-Bundesliga erfüllt würden.

Die Nullvariante hat ihren Namen bekommen, weil damit keinerlei überdachte Sportfläche neu geschaffen wird. Sie beinhaltet lediglich die Sanierung der Werner-Aßmann-Halle und der bestehenden Sporthalle am Petersberg. Das ist am billigsten.

Die Analyse insgesamt bildet jetzt die Grundlage für eine Entscheidung im Stadtrat in diesem Frühjahr.