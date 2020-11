„Extremismus hat keine Religion“

„Extremismus und Terror haben keine Religion“ – man merkt Umer Malik, Imam der muslimischen „Ahmadiyya Muslim Jamaat“-Gemeinde an, wie ihn die Bilder und Nachrichten aus der Nacht vom offenbar islamistischen Terroranschlag von Wien berühren. „Ich bin entsetzt und traurig und kann es gar nicht fassen“, sagt er. Er war aus Leipzig nach Eisenach gereist, um sich für das genaue Gegenteil einzusetzen, nämlich für das friedliche Miteinander aller Religionen, aller Menschen. Schließlich ist ein zentraler Grundsatz, den der Gründer der Gemeinde, Hadrat Mirza Gulam Ahmad, aufstellte: „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Dies ist das Ziel der Informationskampagne, deren erste Phase die muslimische Gemeinde gerade in Eisenach und Wartburgkreis abgeschlossen hat und deren zweite Phase nun wegen der Corona-Pandemie ins Frühjahr verlegt wird. Die als gemäßigt geltende Gemeinde hat etwa 50.000 Mitglieder in Deutschland, 100 in Thüringen mit Schwerpunkt in Erfurt. Es gibt bundesweit 60 Moscheen und 70 Gemeinde- und Gebetshäuser.

Mit dem ersten in einer Auflage von 25.000 in der Region verteilten Flyer „Wir sind alle Deutschland“ und mehreren Info-Ständen auch an der Eisenacher Karlsstraße will die Gemeinde darauf hinweisen, dass es für deren Mitglieder selbstverständlich ist, dass deutsche Muslime ihr Heimatland Deutschland lieben und sich auch dazu bekennen. Im zweiten Flyer werden der Islam und die eigenen muslimischen Grundsätze ihrer Glaubensrichtung vorgestellt. Es gehe bei der Kampagne ausdrücklich nicht um Mitgliederwerbung, sondern um reine Information zum Islam und der „Ahmadiyya Muslim Jamaat“-Gemeinde

Imam Umer Malik verweist zu dem auf ein besonderes Projekt der Gemeinde, „Islam gegen Rassismus“, mit dem bereits in mehreren Städte für ein friedvolles Miteinander in Gleichheit geworben werde.