Etwa 40 Bäumen müssen an der Feodorapromenade im Eisenacher Johannistal gefällt werden, weil sie durch die lange Trockenheit, Insekten und Pilze stark geschädigt sind. Das Bild ist ein Symbolbild.

Fällarbeiten an der Feodorapromenade in Eisenach

An der Feodorapromenade im Eisenacher Johannistal werden aus Sicherheitsgründen absterbende und auch zum Teil bereits abgestorbene Bäume gefällt. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Es handele sich um 40 Bäume, die aufgrund der langen Trockenheit und des Befalls durch Insekten oder Pilze sehr stark geschädigt sind. Vorwiegend sei die Kiefer betroffen.

Die Fällarbeiten finden in der Zeit vom 19. bis 30. Oktober an voraussichtlich drei Tagen statt.

Außerdem müssen nach Angaben aus dem Rathaus entlang der Ernst-Böckel-Straße aus Sicherheitsgründen zur Wohnbebauung abgestorbene und absterbende Bäume beseitigt werden. Auch dort sind Kiefern betroffen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Donnerstag, 15. Oktober, stattfinden. In beiden Fällen müssen Wanderer, Spaziergänger und Straßenverkehrsteilnehmer mit Einschränkungen ist rechnen. Absperrungen sind dringend zu beachten, heißt es in der Mitteilung weiter.