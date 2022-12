Fällung von fünf Altbuchen in Bad Liebenstein erforderlich

Bad Liebenstein. Verkehrssicherungsmaßnahmen im Schlosspark Altenstein.

In der Vorwoche wurden dringend notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen im Schlosspark Altenstein durchgeführt. An der Straße nach Schweina im südwestlichen Parkbereich wurden fünf Altbuchen gefällt, darunter zwei besondere Altbäume mit Mehrlingsstämmen. Außerdem wurden von der beauftragten Firma dabei Baumkronen zurückgeschnitten und Totholz entnommen.

Die Bäume mussten aufgrund von Fäule, Alters- und Trockenschäden gefällt werden, teilt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. Die Schäden können zu Abbrüchen von Ästen und ganzen Baumkronen führen. Die Trockenheit der letzten Jahre hat den Baumpflegeaufwand in den historischen Parkanlagen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten stark erhöht. Im Schnitt müssen jährlich dreimal so viele Bäume gestutzt oder gefällt werden wie in den Jahren vor 2017.

Der 160 Hektar große Landschaftspark auf dem Altenstein ist durch besondere Altbaumbestände geprägt, darunter auch Mehrlingspflanzungen. Dafür wurden im 19. Jahrhundert gerne mehrere Setzlinge in ein Pflanzloch gesetzt, die zu Bäumen mit mehreren Stämmen heranwuchsen. Solche gartenkünstlerischen Gestaltungselemente zu ersetzen, sei, so die Schlösserstiftung, eine besondere Herausforderung für die Gartendenkmalpflege.