Bei den Fällarbeiten an der Wartburg kommt Technik der Verkehrssicherung von Thüringenforst zum Einsatz, ein so genannter Fällkran.

Eisenach. Im Wald rund um die Wartburg müssen kranke und tote Bäume gefällt werden. Am Dienstag kann es daher zu Sperrungen und Wartezeiten kommen.

Fällungen im Wartburg-Wald

Im Wald rund um die Wartburg müssen erneut kranke und abgestorbene Bäume gefällt werden. Daher kommt es am Dienstag zu Einschränkungen an der Zufahrtsstraße, auf den Parkplätzen und ebenso auf Fußwegen. Die Wartburg-Stiftung bittet Besucher um Verständnis für mögliche Sperrungen und Wartezeiten.

Bereits im Juli letzten Jahres erfolgten umfangreiche Fällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit. Heiße Sommer und zu wenig Niederschläge hatten vor allem stattlichen Buchen geschadet, die das Bild rund um die Wartburg prägen.

Zwei Baumschauen im Jahr sind für das Wartburgrevier vorgesehen. Doch die Zahl der Gefahrenbäume ist so schnell gestiegen, dass jetzt permanent kontrolliert werden muss.

Thüringenforst setzt bei den neuerlichen Fällarbeiten einen 50-Tonner-Autokran ein. An diesen ist ein Ausleger mit Fällkopf angebaut. Bis zu 24 Meter weit reicht der Arm. Der Baum wird von oben nach unten durchsägt, Stück für Stück. Die Zange umgreift das abgesägte Teil und legt es in den Wald zurück. Das Holz wird verrotten und den Nährboden für neue Pflanzen- und Tierarten bilden. Es wird nicht kommerziell verwertet. Die Wartburg-Stiftung beteiligt sich freiwillig an der Stilllegung ihres Waldes zur forstlichen Nutzung.