Fahndung nach räuberischem Diebstahl in Eisenach - Polizei veröffentlicht Video von der Tat

Eisenach. Nach einem räuberischen Diebstahl in Eisenach fahndet die Polizei nach dem Täter und veröffentlichte ein Video der Überwachungskamera.

Bereits am 10. Juni gegen 14.30 Uhr kam es in Eisenach in einer Parfümerie in der Karlstraße in Eisenach zu einem räuberischen Diebstahl. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe ein Mann mehrere Parfümpackungen in eine Tasche gesteckt. Eine 41-jährige Angestellte beobachtete den Unbekannten, sprach ihn an, forderte die Herausgabe der Waren und gab an die Polizei rufen zu wollen.

Daraufhin habe der Mann die 41-Jährige gestoßen und flüchtete aus der Parfümerie. Die Angestellte sei dabei leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Mann oder dessen Aufenthaltsort machen können. Dazu hat die Polizei auch ein Video der Überwachungskamera veröffentlicht.

Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0138313/2022) entgegengenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor.

