Fahrraddieb flüchtet in Eisenach vor Polizei und hat dann wenig glaubwürdige Ausrede

Eisenach. Ein 35-jähriger Radfahrer sollte in Eisenach von der Polizei kontrolliert werden. Erst flüchtete er vor den Beamten, dann geriet er immer mehr in die Bredouille.

Eine wenig glaubwürdige Ausrede hat ein mutmaßlicher Fahrraddieb der Polizei in Eisenach aufgetischt. Der 35-Jährige fuhr am Sonntag gegen 0.20 Uhr in der Mühlhäuser Straße auf dem Gehweg, als eine vorbeikommende Streife ihn anhielt. Laut Polizei flüchtete der bereits mehrfach auffällig gewordene Mann zunächst vor der Kontrolle – aber ausgerechnet in eine Sackgasse.

Mutmaßlicher Dieb behauptet, er habe E-Bike gefunden

Sein E-Bike habe er kurz zuvor auf dem Gelände des Sankt-Georg-Klinikums gefunden, behauptete er dann. An dem Rad hing jedoch noch ein durchgetrenntes Schloss. Und im Rucksack transportierte der Mann einen Bolzenschneider, einen Seitenschneider, eine Rohrzange sowie ein Einhandmesser.

Diese Werkzeuge und das E-Bike, das etwa 1000 Euro Wert ist, wurden beschlagnahmt. Am Sonntag um 6.55 Uhr meldete eine 63-Jährige der Polizei, dass ihr eben jenes Fahrrad gestohlen worden sei. Die Straftat war also bereits vor der Anzeige aufgeklärt. Gegen den 35-Jährigen wird nun ermittelt.