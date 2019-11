Creuzburg CreuzburgEine 44-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Wartburgkreis hat sich am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B 250 zwischen Creuzburg und Volteroda leicht verletzt. Wie die Polizei schildert, verlor ...

Fahrzeug überschlägt sich

Eine 44-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Wartburgkreis hat sich am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B 250 zwischen Creuzburg und Volteroda leicht verletzt. Wie die Polizei schildert, verlor die Frau auf einem kurvigen Teilstück die Kontrolle über ihren Nissan, kam von der Straße ab und überschlug sich an einer Böschung. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.