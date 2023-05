Zwei Autos sind am Montag in Bad Salzungen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten (Symbolbild).

Fahrzeuge brennen in Bad Salzungen: Flammen greifen auf Hausfassade über

Bad Salzungen. Zwei Autos sind am Montag in Bad Salzungen auf einem ehemaligen LPG-Gelände in Brand geraten. Auch eine alte Halle fing Feuer.

Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge gebrannt, die auf dem Gelände einer ehemaligen LPG in der Querstraße in Bad Salzungen abgestellt waren. Laut Polizei griffen die Flammen auf die Fassade einer alten Halle über.

Der Brandschaden an den Fahrzeugen werde auf rund 7000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der betreffenden Halle ist, müsse noch geklärt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon: 03695 / 5510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.