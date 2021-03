Fall von Unfallflucht in Stregda

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Montagmorgen in Stregda ereignet. Das erklärte Polizei. Gegen 7.55 Uhr war ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Ford Transit von Neukirchen kommend in Richtung Mihla unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Stregda kam ihm ein Lkw entgegen. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch Schäden entstanden. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.