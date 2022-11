Familiengottesdienst am ersten Advent in Eisenach

Eisenach. In Eisenach gibt es einen Familiengottesdienst am 1. Adventssonntag.

Zur Einstimmung auf die Adventszeit gibt es am kommenden Sonntag, 27. November, um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche am Eisenacher Wartenberg. Auf dem Adventskranz brennt die erste Kerze und Adventslieder erklingen. Im Mittelpunkt steht eine Geschichte, in der ein Engel und ein Esel einander begegnen. Kinder und Erwachsene sind dazu eingeladen. Wer mag, kann einen Stern für die Tannenzweige auf dem Altar mitbringen.