Familiengottesdienst im Grünen in Eisenach

Eisenach. Der Posaunenchor wird zum Gottesdienst an Himmelfahrt im Garten der Paul-Gerhardt-Kirche spielen.

Es gibt einen Familiengottesdienst im Grünen am Feiertag Christi Himmelfahrt. Dazu wird herzlich am Donnerstag, 18. Mai, um 10.30 Uhr, auf die Terrasse der Paul-Gerhardt-Kirche am Eisenacher Wartenberg eingeladen. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. Bei Regenwetter wird in die Kirche ausgewichen. Das teilt Pastorin Kathrin Stötzner mit.