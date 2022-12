Familienkonzert in Eisenach: Musik, Erzählung, Gesang und Theatralik im bunten Wechsel

Eisenach. Die Thüringen-Philharmonie spielte am 2. Adventssonntag im Landestheater Eisenach vor jungem Publikum.

Kinder an Kunst, in dem Falle an Musik heranzuführen, ist eine schöne Aufgabe. Ein Bläseroktett (auch Kontrabass) und Schlagzeug der Thüringen-Philharmonie, sowie der Erzähler (und Sänger) Patrick Rohbeck unterzogen sich dieser Aufgabe am 2. Adventssonntag im Landestheater Eisenach.

Vor dem dunkelroten Vorhang waren grüne Palmen gewachsen, zwei Plüschvierbeiner flankierten die Vorbühne, um das Rednerpult schlängelte sich ein Dschungeltier.

Das „Dschungelbuch“ stand an diesem Tag in Ausschnitten auf dem Programm. Der Fagottist Stefan Goerge steuerte maßgeschneiderte Arrangements bei.

Patrick Rohbeck entlockte der Kinderschar zunächst freudige Ja-Rufe, stellte die Instrumente und ihre Spieler vor. Nun konnte die Geschichte vom Findelkind Mogli losgehen.

Für die Kleinsten hatte das Theater Sitzerhöhungen vorrätig, leider zu wenige. Also, liebe Eltern, nächstens eigene mitbringen! Die Kinder müssen ohne Mühe über die Großen hinweg gucken können, es ist ein Konzert für die Kinder.

Und damit erhebt sich die Frage, wann das nächste kommt. Dass solche Konzerte mit Ausgaben für Eltern und Veranstalter verbunden sind, ist unumgehbar. Könnten wir von höheren Stellen mehr dafür übrig haben statt …? Das sollte es wert sein.

Die Stunde verflog schnell. In buntem Wechsel folgte Musik, Erzählung, Gesang und Theatralik. Dann spaltete sich gegen Ende der Vorhang und die jugendliche Sängerin Mariella Goerge wurde angekündigt. Völlig unbefangen trat sie vor das Mikrofon und sang zur Freude aller ihr Lied (geschaffen vom Papa). Die Frage nach Lampenfieber wurde von der Mama mit „nur die Eltern“ beantwortet. Der Applaus war der jungen Solistin sicher. Auch alle anderen bekamen den ihnen gebührenden Dank.