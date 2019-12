Fasching im stillen Advent

Zum Oktoberfest wirft sich der Horden-Gerrmane ins Dirndl oder die Lederhosen samt Accessoires, an Halloween ist Gesichts- und Körperbemalung mit Gruselfaktor scheinbar ein Muss und zum Fasching verkleiden sich die meisten, weil es Brauch ist und fetzt. Die Spaß- und Alle-machen-mit-Gesellschaft ist längst auch auf Weihnachtsmärkten angekommen, vor allem dann, wenn solide Menschen in Gruppen zum „Heute wird’s mal lustig“ auflaufen. Da sind Weihnachtsmann(frau)-Mützen mit und ohne Glöckchen oder Zöpfen noch das Minimum. Staat macht man mit einem Rentiergeweih, vorzugsweise leuchtend oder blinkend. Auch ein Weihnachts-Mini-Hütchen am Gummiband mit Blink-Modus wird gern genommen – vorzugsweise seitlich keck getragen. Soll heißen: Kostümverleih am Weihnachtsmarkt könnte eine Marktlücke sein. Wer die großen Kleinigkeiten der stillen Zeit im Portfolio hat, kann sich damit vielleicht eine rote Nase verdienen. Wenn in der beheizten Holzbude Rudi und die Engel endgültig die stille Nacht rocken, ist der Schwibbogen als Anstecker für den Herren oder Diadem für die Dame Zeichen weihnachtlicher Authentizität. Wenn dann noch ein Weihnachts-Re-Mix von Dr. Albern aus dem Lautsprecher dröhnt, ist der Heilige Abend greifbar. „Sing Hallelujah“.