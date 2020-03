Letztes Jahr sammelten auch schon viele Schüler mit, wie hier von der Mosewaldgrundschule in Eisenach-Nord.

Eisenach. Am Sonnabend beginnt der große Frühjahrsputz in Eisenach. Eine Woche lang wird die Stadt gesäubert. Fast 1000 Menschen haben sich angemeldet.

Fast 1000 wollen beim Frühjahrsputz mitmachen

Es sind nur noch wenige Tage, dann beginnt die diesjährige Frühjahrsputzaktion in Eisenach. Bisher haben sich bereits 996 Personen bei der städtischen Umweltabteilung angemeldet, teilte am Mittwoch eine Sprecherin der Stadt mit. Für Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ist das schon vorab ein gutes Ergebnis. „Das sind tolle Anmeldezahlen. Ich freue mich, dass unsere Aktion immer mehr Zuspruch bei den Eisenachern findet“, sagte die Oberbürgermeisterin. Los geht die Aktion an diesem Sonnabend.

Unter dem Motto „Eisenach einfach (z)sauberhaft“ soll es bis zum 14. März dem Müll in der Stadt an den Kragen gehen. Alle Bürger sind aufgerufen, mit aufzuräumen, Dreckecken zu beseitigen und damit ein Zeichen gegen Müll zu setzen. Die Müllaktionswoche in dieser Form geht auf eine Initiative des Runden Tisches Saubere Stadt zurück. Angemeldet haben sich beispielsweise bereits zwei Jugendclubs (15 Personen), fünf Kindertagesstätten mit 345 Kindern, sechs Schulen mit 540 Schülern sowie weitere Gruppen, Firmen und Einzelpersonen. Damit sei, hieß es, die Teilnehmerzahl vom Frühjahrsputz 2019 schon übertroffen, bei dem über 450 Teilnehmer gezählt wurden.

Das Umweltamt koordiniert die Aktion und stellt Müllbeutel sowie bei Bedarf Handschuhe zur Verfügung.