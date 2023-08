Fast 50.000 Euro Schaden durch Einbrecher in Firma im Wartburgkreis

Barchfeld. Unbekannte haben in einer Firma im Wartburgkreis im großenStil zugeschlagen. Zahlreiche Maschinen und Kupferkabel wurden mit Fahrzeugen abtransportiert.

Genau vier Stunden brauchten Unbekannte, um im Wartburgkreis einen Schaden von fast 50.000 Euro zu verursachen. Laut Polizei waren sie in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 1 Uhr, in eine Firma in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld eingebrochen und entwendeten neben drei Notstromaggregaten, einer Rüttelplatte, drei Verdichtern, weiteren elektrischen Werkzeugen auch Kupferkabel.

Zuvor beschädigten oder zerstörten die Einbrecher sämtliche Überwachungstechnik. Zum Abtransport müssen den Spuren zufolge mehrere Fahrzeuge verwendet worden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03695 551-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0224822/2023 entgegen genommen.

