Fast zwei Tonnen Müll in Eisenach gesammelt

Pizzakartons und leere Flaschen liegen in der Botanik. Entsprechende Fotos vom Aussichtspunkt auf dem Eisenacher Breitengescheid vom vergangenen Wochenende sind in sozialen Medien veröffentlicht. Antje Gössel von der Initiative für ein sauberes Mariental macht darauf aufmerksam, den Vorfall an die von der Stadt Eisenach eingerichtete E-Mail-Adresse: sauberestadt@eisenach.de zu melden. Die Information geht dann direkt an das städtische Ordnungsamt.

Denn die ehrenamtlichen Mitstreiter der Mariental-Initiative können nicht überall zur Stelle sein. Dabei setzt die Stadtverwaltung vor allem auf bürgerschaftliches Engagement, wenn es um mehr Sauberkeit geht. Auf eine Einwohneranfrage im letzten Stadtrat zu diesem Thema hatte Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) von der „Wahnsinnsbedeutung“ des Ehrenamts gesprochen. Zuvor hatte Stadträtin Susanne Köhler (SPD) geäußert, dass nicht immer die nötige Wertschätzung erfolgt. „Aus meiner Sicht gab es immer Wertschätzung“, so Möller. Er wies hin, dass ein dritter Straßenkehrer zu den bisherigen zwei Beschäftigten eingesetzt werden soll. Dazu würden Abstimmungen mit dem Jobcenter laufen. Neun Kindertagesstätten und Schulen machen mit Wiederum beim Herbstputz auf Freiwillige gesetzt wird. Die Aktion war eingebettet in die weltweite Kampagne „Word Cleanup Day“. 715 Eisenacher haben sich nach Angaben aus der Stadtverwaltung beteiligt. Das ist weniger als im Vorjahr. Einige Kindergärten und Schulen hatten abgesagt, weil sie wegen der Coronaregeln bereits genug zu tun haben. Dennoch wird im Rathaus eine positive Bilanz gezogen: „Ich sage allen, die mitgemacht haben, ganz herzlich Danke. Und ich freue mich, dass wieder neun Schulen und auch Kindergärten dabei waren“, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Die Teilnehmer sammelten zehn Kubikmeter Müll ein, den andere unachtsam weggeworfen hatten. 143 Müllsäcke wurden gefüllt, die rund 1,8 Tonnen gewogen haben. Dazu kommen 17 Altreifen, Metallschrott und Sperrmüll. Neben zahlreichen Privatpersonen haben sich die Kindertagesstätte Zwergenland in Hötzelsroda, die Oststadtschule, die Goetheschule, die Pestalozzischule, das Ernst-Abbe-Gymnasium (Klasse 6 d), die Mosewaldschule, das Martin-Luther-Gymnasium (Klasse 6), das Förderzentrum Johannes Falk, das Berufsschulzentrum Heinrich Ehrhardt und die Wartburgschule sowie das Kinder- und Jugendzentrum Nordlicht und der Kindertreff in Eisenach-Nord beteiligt. Zwei Klassen sind unterwegs mit Revierförster Wichmann Seitens der Stadtverwaltung werden besonders zwei Aktionen hervorgehoben. Zwei Klassen der Oststadtschule waren mit Revierförster Stefan Wichmann im Wald entlang der Bundesstraße 84 vom Vachaer Stein in Richtung Eisenach unterwegs. Die 30 Schüler sammelten 15 Säcke Müll ein, räumten 15 alte Autoreifen aus dem Wald sowie viel Glas und Metallschrott. In Eisenach-Nord sorgten Schüler der Mosewaldschule gemeinsam mit der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft für Ordnung. Alle teilnehmenden Klassen und Kita-Gruppen werden mit einer Spende aus dem Thüringer Ehrenamtsfonds belohnt. „Es ist erfreulich, dass diesmal keine alten Batterien, Ölkanister oder andere gefährliche Abfälle gefunden wurden“, so die Oberbürgermeisterin. Die Stadt arbeite beim Herbstputz „in bewährter Weise“ mit den Akteuren des Runden Tisches zusammen und werde vom Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis-Stadt Eisenach (AZV) unterstützt. Partner sei zudem die Thüringer Ehrenamtsstiftung. Zum Abschluss des Herbstputzes stand das Schadstoffmobil des AZV auf dem Markt und wurde eine kostenlosen Abfallberatung angeboten. Viele Bürger nutzen den Service. Bereits jetzt macht Antje Gössel auf den Frühjahrsputz vom 21. bis 28. März 2021 aufmerksam: „Dazu rufen wir in Eisenach gemeinsam mit Initiativen aus Mühlhausen/Bad Langensalza auf“. Zugesagt hätten auch schon Gemeinden und Akteure aus dem Wartburgkreis.