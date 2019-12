Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feiertagsdienst bei Eisenachs Berufsfeuerwehr und in der Leitstelle

Bratenduft erfüllt die Räume der Eisenacher Berufsfeuerwehr, und Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) fragt bei ihrem Besuch am Dienstagvormittag als Erstes, ob sie mal in den Topf schauen kann. Das Gulasch ist fast fertig. Die sechs Beamten der Schicht an Heiligabend kochen selber und haben sogar daran gedacht, dass die OB lieber Tee als Kaffee trinkt. Katja Wolf wiederum hat essbare Geschenke mitgebracht.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf überreicht Geschenke an Wachschichtführer Riccardo Hunstock (Mitte) und den Leiter des Brandschutzamts, Jens Claus. Foto: Birgit Schellbach

Großbrand in der Innenstadtund Kellerbrände in Nord

Man kommt ins Gespräch über Großeinsätze in diesem Jahr. Dazu gehörten der Brand von drei Wohn- und Geschäftshäusern in der Eisenacher Querstraße und Kellerbrände in Wohnblocks in Eisenach-Nord. Einen Unfall mit einem Elektroauto hatte die Berufsfeuerwehr noch nicht. Doch Jens Claus, Leiter des städtischen Brandschutzamtes, steht im Austausch mit anderen Feuerwehren, die Erfahrungen haben. Die beste Variante sei, ein brennendes Elektroauto in einen Container zu bringen, der mit Wasser gefüllt ist. „Wir haben ein Fahrzeug, das wir nach dem Wechsellader-Konzept umbauen wollen“, erklärt der Amtsleiter. Dieses kann einen Container laden und ebenso mit einem Kran ausgestattet werden. Außerdem, so ergänzte Jens Claus, ist es sinnvoll, mit dem Wartburgkreis zusammenzuarbeiten.

Der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), hatte am Dienstag die Leitstelle besucht, die rund um die Uhr Fahrten der Krankentransporte und Einsätze von Rettungsdiensten und Feuerwehren koordiniert. Er hatte ebenfalls Geschenke mitgebracht, Stollen, Plätzchen und Wurst aus der Region. „Die Menschen können nur Weihnachten in Ruhe feiern, weil Sie hier Dienst tun“, so der Landrat. Der Leiter der Leitstelle, Tobias Mötzing, berichtete, dass die Zahl der Einsätze bei rund 35.000 in diesem Jahr stabil geblieben ist. Einen Zuwachs hat es bei den Wildunfällen gegeben.

Fehlalarm wegen Pulverund radioaktiver Ladung

Manche Einsätze erwiesen sich erst als harmlos, als bereits die „große Kapelle“ aufgefahren worden ist. Das war bei einem weißen Pulver in einem Briefkasten in Schönau der Fall, das sich als Backpulver erwiesen hat. In einem anderen Fall hatte ein Messgerät angezeigt, dass ein Mülllaster radioaktives Material geladen haben sollte. Bei einer weiteren Messung stellte sich heraus, dass es falscher Alarm war. „Aber auf diese Weise hatten wir gleich eine Großübung“, so der Landrat.

Real war aber der Austritt von Kohlenmonoxid mit Evakuierung der Belegschaft aus einer Werkhalle im Gewerbegebiet Krauthausen und ein Quecksilber-Unfall in einer Eisenacher Schule. Wenig später hatte eine Mikrowelle in der Küche der Kfz-Zulassungssstelle in Eisenach Feuer gefangen. Da war es gut, dass die Berufsfeuerwehr mit acht Beamten in der Schicht besetzt war.

Die Oberbürgermeisterin nahm den Wunsch mit, dass sich die Berufsfeuerwehr personell verstärken möchte, auch vor dem Hintergrund, dass die freiwilligen Feuerwehren in der Woche nicht mehr so gut besetzt sind – wegen Arbeit auswärts oder weil Feuerwehrleute im Job unabkömmlich sind.

Während der Landrat die Frage nach dem Fortbestand der Leitstelle beantwortete. Der Wartburgkreis, die Stadt Eisenach, der Kreis Gotha und der Ilmkreis bilden künftig einen Zweckverband. Ist das vollzogen, wird ein Gutachten für den Sitz einer gemeinsamen Leitstelle erarbeitet. „Aus meiner Sicht leistet unsere Leitstelle eine hervorragende Arbeit, aber ich kann nicht allein bestimmen, das muss der Zweckverband“, so Krebs. Mit einer Entscheidung rechnet er in zwei Jahren.

Vertreter der Eisenacher SPD und von der Jungen Union überbrachten ebenfalls Geschenke an die Diensthabenden.