"Feine Kerle und super Spieler"

Ruhla/Ohrdruf. Jürgen Heitmann und Martin Armenat erlebten und prägten verschiedene Epochen des Ruhlaer Fußballs. Wenn Heinz Hoßfeld über sie spricht, dann noch immer in den allerhöchsten Tönen. "Es sind zwei ganz feine Kerle, beide waren super Spieler, auf die immer Verlass war", beschreibt der EFC-Geschäftsführer die ehemaligen Akteure. Darüberhinaus haben sie noch etwas gemeinsam: Geboren wurden sie an einem 2. Januar. Heitmann 1956, Armenat 25 Jahre später. Zwangsläufig mussten 2021 die großen Feiern zum 65. und 40. Geburtstag ausfallen, doch die Telefone der Ex-Kicker standen am Samstag nicht still. Und wie immer zählte Hoßfeld zu den vielen Gratulanten.

1976 stieß Jürgen Heitmann zur damaligen Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Ruhla. "Ich kam gerade vom Armeedienst zurück und wollte eigentlich weiter in Wutha spielen. Die bei Petkus angestellten Spieler haben während der Arbeitszeit trainiert. Für mich, der in Ruhla bei FER (VEB Fahrzeugelektrik) gearbeitet hat, ging das nicht", erinnert sich Heitmann. Arbeitskollege Manfred Patz und fortan Mitspieler bei der TSG habe ihm schließlich zum Wechsel geraten. Es sollte sich als richtige Entscheidung entpuppen, wenngleich mit etwas Verzögerung. Denn die erste Saison in der ersten Mannschaft endete für den jungen Mann aus Farnroda mit dem Abstieg in die Bezirksklasse. "Wir sind dann aber sofort wieder aufgestiegen und haben es 1982 sogar in die DDR-Liga geschafft, was uns nur wenige zugetraut hatten", erinnert sich der Jubilar.

Denkwürdige Spiele in Suhl und gegen Frankfurt/Oder

Zwei Jahre hielt sich Ruhla in der zweithöchsten Spielklasse. Heitmann war als rechter Verteidiger gesetzt. Oft kamen mehr als 1000 Zuschauer ins Stadion "Mittelwiese", doch vor allem ein Auswärtsspiel hat sich im Gedächtnis festgesetzt. Und zwar der 4:0-Coup beim späteren Staffelsieger Motor Suhl, als Steffen Brademann den Favoriten mit seinem Viererpack zerlegte. "Wir haben sie eiskalt ausgekontert. Die Suhler verstanden selbst nicht, was mit ihnen geschah. Dieses Spiel war ein absolutes Highlight, das werde ich nie vergessen", so Heitmann.

Bedingt auch durch die Ligareform (von fünf ging es zurück auf zwei Staffeln) musste Ruhla am Saisonende 1983/84 wieder in die Bezirksligist. Trotzdem ließen die Heitmann und Co im FDGB-Pokal 1984/85 noch einmal überregional aufhorchen: Die TSG warf zunächst Neu-Oberligist Motor Suhl (2:1 n. v) aus dem Rennen und bot in Runde zwei vor 2000 Besuchern Vorwärts Frankfurt/Oder die Stirn. Erst in der 83. Minute ließ Rainer Pietsch den Favoriten mit dem Tor zum 0:1-Endstand aufatmen. Die Defensive mit dem bärenstarken Thomas Paul im Kasten war nicht nur in dieser Partie der große Trumpf der Ruhlaer. "Wir haben hinten über Jahre mit Rainer Gürtler, Bernhard Will, Udo Siebert, Uwe Kurpjuweit und mir einen festen Stamm gehabt. Auch deshalb waren wir so stabil", blickt Heitmann zurück. Seine Spielweise als Verteidiger war hart, aber immer fair. Nicht eine Rote Karte bekam er, nicht einmal eine Gelbsperre. "Und das obwohl man zu DDR-Zeiten", so Heitmann, "ja schon nach der dritten Verwarnung pausieren musste."

Verletzungsbedingt hing er schon 1987 die Schuhe an den Nagel. Nach der Wende feierte er beim FSV Wutha-Farnroda sein Comeback auf dem Platz und schließlich auch Erfolge als Trainer. 1997 und 2006 führte er die Mannschaft zu zwei Kreismeistertiteln, ehe Heitmann aus beruflichen Gründen ("Ich war damals viel im Ausland unterwegs.") das Amt abgab. Anfragen verschiedener Vereine habe es in den vergangenen Jahren immer wieder mal gegeben, doch eine Rückkehr als Coach stehe nicht mehr zur Debatte. "Das Thema ist durch", unterstreicht Heitmann, der vielmehr nach 45 Berufsjahren das Rentnerdasein genießt. "Ich bin oft in der Natur, gehe spazieren, fahre Fahrrad und verbringe viel Zeit mit meinem Enkelkind." Und natürlich zählt er noch regelmäßig zu den Besuchern der Heimspiele seiner Ex-Vereine, die sich zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Fußballschuhe gegen Laufschuhe getauscht

Zu den besten Ruhlaer Spielern der 2000er Jahre zählte zweifelsohne Martin Armenat. Im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt groß geworden, kam er über Gebesee 2001 zum EFC. Und erwies sich sofort als Glücksgriff. Als technisch versierter Außenbahnspieler strahlte der Dauerläufer stets viel Zug zum Tor aus, traf in mehreren Serien zweistellig und hatte großen Anteil, dass Ruhla 2004 an die Tür zur Thüringenliga anklopfte. In den Relegationsspielen der Landesklasse-Tabellenzweiten scheiterte die Dorn-Elf knapp an Niederpöllnitz (0:2 und 2:1). Im Sommer 2012 - nach Meinung von Fans und Mitspielern viel zu früh - verkündete er als 31-Jähriger sein Laufbahnende, um sich verstärkt seiner neuen Leidenschaft, dem Laufen, zu widmen.

Weshalb Ruhlas Verantwortliche nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich große Stück auf Armenat halten, zeigte sich in der Saison 2017/18. Nach über fünfjähriger Pause ließ sich der Routinier angesichts angespannter Personaldecke nicht lange bitten und packte die Fußballschuhe wieder aus. "Ich habe gern nochmal ausgeholfen", erzählt Armenat. Ans letzte Spiel im EFC-Dress kann er sich noch ganz genau erinnern. "Das war im Mai 2018. Ich kam direkt aus der Nachtschicht und wir haben leider 0:3 verloren." Da hatte der in Ohrdruf wohnende Krankenpfleger bereits einige Erfolge als Läufer aufzuweisen, hatte seine körperlichen Grenzen immer weiter ausgereizt - über Rennsteiglauf-Supermarathon bis hin zu 24-Stunden-Wettbewerben. Inzwischen ist Martin Armenat einer der besten deutschen Ultraläufer. Dass seit Samstag nun seine Alterszahl mit einer vier beginnt, hat für ihn auch etwas Positives. "Jetzt bin ich erstmal einer der Jüngsten in meiner Altersklasse", sagt Armenat. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass es bald grünes Licht für Wettkämpfe gibt und er sein Debüt in der M 40 geben kann.