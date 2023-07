Ferienangebote im Eisenacher Lutherhaus

Eisenach. Eine Skulptur des chinesischen Künstlers Ai Weiwei steht im Mittelpunkt eines Ferienangebots im Eisenacher Lutherhaus.

Das Lutherhaus Eisenach bietet in den Thüringer Sommerferien ein Ferienprogramm rund um alte Handwerkstechniken und macht darauf in einer Mitteilung aufmerksam. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 26. Juli, von 10 bis 14 Uhr. In dieser Zeit finden Kunstworkshops statt. Kinder und Jugendliche erfahren alles über die Skulptur „man in a cube“ des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, die im Innenhof des Lutherhauses zu sehen ist. Sie experimentieren mit Gips und kleinen Gussformen.

Weiter geht es am Sonntag, 6. August, von 14 bis 16 Uhr, mit dem Thema Buchdruck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drucken an der Gutenberg-Druckerpresse eine eigene Seite aus der Lutherbibel und kolorieren sie im Stile mittelalterlicher Buchmaler.