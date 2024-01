Ferienangebote im Wartburgkreis gesucht

Wartburgkreis Landratsamt erstellt Angebotsliste

Für das Jahr 2024 möchte das Jugendamt des Wartburgkreises erneut eine Übersichtsliste aller Angebote, die in den Ferien stattfinden, erstellen. Diese Liste wird über die Homepage des Landkreises (www.wartburgkreis.de) abrufbar sein.

Damit eine umfangreiche Sammlung entstehen kann, werden alle Träger und sonstige Anbieter gebeten, ihre Angebote dem Jugendamt möglichst bald zukommen zu lassen. Bitte per Mail an das Jugendamt in Bad Salzungen: ferienfreizeiten@wartburgkreis.de oder oder Landratsamt Wartburgkreis, Jugendamt, Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen.

Im vergangenen Jahr waren in der Übersicht für die Sommerferien Angebote von rund 20 Trägern zu finden, darunter auch zahlreiche Mehrtagesfahrten und Camps.