Ferienhöfe werden ausgezeichnet

Im neuen Urlaubskatalog „Landurlaub in Thüringen“ finden sich auch wieder mehrere Anbieter aus der Wartburgregion. In dem Verzeichnis für 2020 präsentieren sich etliche Thüringer Bauern- und Ferienhöfe. Von der luxuriösen 5-Sterne-Ferienwohnung bis zur rustikalen Herberge, vom klassischen Bauernhof bis zum familiären Landgasthof mit Thüringer Spezialitäten ist für jeden Anspruch etwas dabei.

Urlauber können sich nach Regionen und Urlaubsthemen, wie zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof, Reiterhöfe, Urlaub mit Hund oder Kreativurlaub, orientieren. Der amtierende Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) stellt diesen Katalog sowie die Neuauflage der Themenbroschüre „Baby- und Kinderhöfe in Thüringen“ am Donnerstag dieser Woche in Triptis in Ostthüringen vor, wie die Landesarbeitsgemeinschaft Ferien auf dem Lande e.V. mit Sitz in Erfurt vorab mitteilt.

Außerdem will der Minister am 9. Januar auch diejenigen Betriebe und Urlaubshöfe auszeichnen, die im vergangenen Jahr mit einem Qualitätssiegel für den Landtourismus zertifiziert wurden. Dazu zählen der Ferienhof am Biberbach in Hütscheroda, aber auch der Urlauberlebnis-, Reiter- und Landgasthof Probstei Zella in Frankenroda. Im Südkreis gehöre die Ferienwohnung Seeleshof im Geisaer Ortsteil Spahl zu den Geehrten, heißt es in der Mitteilung.