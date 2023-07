Ferienprojekt in Schweina: Den Insekten auf der Spur

An der Jugendkunstschule in Schweina wird in den Ferien gebastelt (Symbolbild).

Schweina. Jugendkunstschule bietet freie Ferienkursplätze an.

Die Jugendkunstschule Schweina verfügt noch über einige freie Plätze in ihrem Ferienkurs in der kommenden Woche. Vom 10. bis 12. Juli können Kinder ab 7 Jahren in dem Kurs „Was summt, brummt und fliegt denn da?“ der Natur auf der Spur sein, Insekten beobachten und aus Materialien wie Draht, Folie, Papier und Holz bewegliche Modelle herstellen. Die kreativen Basteleien sollen den Blick schärfen und die bewusste Wahrnehmung fördern.

„Kinder, die es lieben, in der Natur unterwegs zu sein, und Lust darauf haben, die Vielfalt der kleinen Lebewesen um sich herum zu entdecken, sind in diesem Ferienkurs genau richtig“, findet die Kunstschulenleiterin Aline Burghardt. „Natur und Kunst mit Kindern zusammen zu entdecken, ist eine wichtige Aufgabe, die uns in der Kunstschule am Herzen liegt. Es ist deshalb schön, dass wir unsere Ferienkurse, nach den Hindernissen der Corona-Pandemie, endlich wieder fröhlich und uneingeschränkt anbieten können.“

Informationen zu diesem und anderen Kursen der Jugendkunstschule in Schweina gibt es per Telefon: 036961/ 730 508 oder online unter www.kunstschule-wak.de.