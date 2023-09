Festkonzert der Eisenacher Bach-Musikschule

Eisenach. Ein Festkonzert veranstaltet die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ im Landestheater. Anlass ist der 70. Geburtstag der Einrichtung.

Die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und lädt am Mittwoch, 20. September, um 15 Uhr zum großen Jubiläumskonzert in das Landestheater Eisenach ein. Das Jugendsinfonieorchester sowie der Chor „Cantiamo“ werden gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach auftreten. Verstärkung für das Orchester kommt aus den Musikschulen Schmalkalden und Bad Salzungen.

Außerdem treten ehemalige Schülerinnen und Schüler auf, die eine Berufslaufbahn eingeschlagen haben wie Linda Ahlers (Gesang) und René Randrianarisoa (Klavier).

Karten für 8 Euro (ermäßigt) und 15 Euro an der Theaterkasse