Festsonett auf die Herleshausener Familienpraxis

Zahlreiche Gäste konnte Herleshausens langjähriger Mediziner Dr. Hans-Peter Marsch am Montag begrüßen. Der 76-jährige Hesse feierte ein ganz besonderes Jubiläum – seit 125 Jahren gibt es unter der Ägide seiner Familie eine Arztpraxis in dem früheren Grenzort. Am 20. Januar 1895 hatte sein Großvater, Sanitätsrat Dr. Emil Marsch, in der Sackgasse die Arztpraxis eröffnet, wenige Jahre später zog der Arzt ins Hainertor 11. Heute baut sein Enkel hier ein Museum für Medizingeschichte auf, im Nachbargebäude praktizierten sein Vater Erich und bis heute Hans-Peter Marsch selbst.

Der 76-Jährige ist nicht nur in seiner hessischen Heimat bekannt, er ist ein passionierter Eisenacher Theatergänger, engagiert sich im Verein Freunde und Förderer des Eisenacher Landestheaters und hat viele Bekannte aus Eisenach und Umland. So ist er mit Harry Weghenkel aus Lauchröden befreundet, der am Montag zum 125-jährigen Praxisjubiläum manches Gedicht von Patienten aus den vielen Jahren des Allgemeinmediziners vortrug und auch selbst mit dem „Festsonett auf die Praxis“ ein paar eigene, poetische Zeilen zum Besten gab. Auch das Pfarrerehepaar Andreas und Gesine Staemmler schaute in Herleshausen vorbei. Zu Besuch kamen einstige Pilgerfreunde, ebenso bekam er Ständchen von Schul- und Kirchenchor. Wer wollte, konnte auch sein Privatmuseum besuchen. Schritt für Schritt gehe es dort voran, freut sich Marsch. Hilfe bekommt er vor allem von der früheren Gerstunger Museumsleiterin Doris Drude, die gerade die Trachten inventarisiert. Bald sollen die Keramik-Exponate digital erfasst werden, beschreibt der 76-Jährige. Sein Ziel ist es, das Museum in eine Stiftung zu überführen. Auch hier hat er Kontakt nach Thüringen geknüpft, zum Geschäftsführer der Automobilen Welt, Matthias Doht. Die Biografien der Arzt-Familie Marsch sind eng mit Thüringen und Hessen verbunden. „Zu Pferd ritt der Großvater einst von Herleshausen die weiten Strecken bis nach Oberellen, Unterellen, Lauchröden, Pferdsdorf und Spichra, um seine Patienten zu behandeln oder Frauen bei Hausgeburten zu unterstützen“, erzählt Hans-Peter Marsch.