Feuer in Feuerschale greift auf Bungalow über: Vergebliche Löschversuche

Vachdorf. Diesen größeren Feuerwehreinsatz gab es in Vachdorf.

Mittwochnachmittag entzündete ein Mann in seinem Garten in Vachdorf im Wartburg-Kreis eine Feuerschale. Als sich der Wind plötzlich drehte, flogen die Funken auf den Rasen, der sich sofort entzündete. Die Flammen breiteten sich rasch in verschiedene Richtungen aus.

Auch sofortige Löschversuche brachten nichts und das Feuer griff auf einen leerstehenden Bungalow über. Innerhalb kürzester Zeit stand dieser in Vollbrand und nur die Feuerwehr konnte nun noch die Flammen bekämpfen. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

