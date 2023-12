Komplett nieder brennt eine Scheune in Lauchröden.

Brand Feuer vernichtet Scheune und Laube in Lauchröden

Lauchröden Im Gerstunger Ortsteil sorgt ein Brand für einen Massenauflauf

Sechs Feuerwehren der Region Gerstungen, diverse Rettungskräfte und Polizeibeamte waren in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag beim Brand einer teilweise bewohnten Scheune an der Fischgasse in Lauchröden im Einsatz. Das Gebäude brannte nahezu vollständig ab.

Durch das Feuer wurde ebenso eine auf dem Nachbargrundstück befindliche Gartenhütte zerstört. Die Feuerwehrkräfte konnten das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Ein 50-jähriger Mann verletzte sich bei eigenständigen Löscharbeiten und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 30.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Der Löscheinsatz wurde von zahlreichen Schaulustigen beobachtet.