Feuerwehr-Bedarfsplan für Amt Creuzburg wird erstellt

Die Feuerwehren der Stadt Amt Creuzburg, hier bei einem Einsatz bei Pollmeier in Creuzburg, sollen in einem Bedarfsplan analysiert werden.

Creuzburg. Die Zukunft der Feuerwehren der Stadt Amt Creuzburg wird im Stadtrat thematisiert. Das kann durchaus zu Konflikten führen.

Nun greift auch die Stadt Amt Creuzburg einen Feuerwehrbedarfsplan auf. In der Stadtratsitzung am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, im Gerätehaus Creuzburg kommt der Plan und seine Erstellung auf den Tisch. In anderen Kommunen (Gerstungen, Behringen, Werra-Suhl-Tal) hat dieser Bedarfsplan für viel Gesprächsstoff und heiße Diskussionen gesorgt.

Ein Beschluss über die Gewährung eines Zuschusses an die Klagegemeinschaft Werra-Weser-Anrainer steht ebenso auf der Tagesordnung sowie der Bericht zum Stand Trennung der Kita „Wichtelburg“ in zwei Einrichtungen. Beschließen soll der Rat auch die Gewährung eines Investitionszuschusses an den Landschaftspflegeverein Creuzburger Ziegen zur Anschaffung einer mobilen Umweltstation.