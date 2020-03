Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr Madelungen: Mehr Einsätze und gute Platzierungen

„16 Einsätze, drei neue Maschinisten, ein neuer Gruppenführer, zwei neue Truppführer und ein neuer Geräteträger – das sind die herausragenden Zahlen für unsere Einsatzabteilung im Jahr 2019“, fasst Wehrführer Kai Krausse die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Madelungen für das vergangene Jahr zur Jahreshauptversammlung zusammen.

Zur Einsatzabteilung gehören derzeit 15 Kameraden und eine Kameradin. In der Jugendfeuerwehr sind zwölf Jugendliche aktiv, in der Alters- und Ehrenabteilung engagieren sich fünf Kameraden. Die Ortswehr wurde letztes Jahr zu fünf Löscheinsätzen alarmiert, zweimal wegen Sturm- und Unwetterschäden zu Hilfe gerufen und einmal nach einem Verkehrsunfall eingesetzt. Darüber hinaus half die Wehr bei der Evakuierung eines ICE. Außerdem sorgte sie im Sommer zwei Mal für die ausreichende Belüftung des Dorfteiches.

„Die 16 Einsätze bedeuteten eine erhebliche Steigerung der Einsätze“, betonte der Wehrführer. Zugleich unterstrich er, dass gut ausgebildete Feuerwehrkräfte wichtig sind. Dabei soll die Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften wie Maschinisten, Gruppenführern und Geräteträgern im Mittelpunkt stehen. Die Kameraden nahmen an verschiedenen Aus- und Fortbildungen teil, sie absolvierten zudem die monatlichen Ausbildungen und nahmen an Übungen und Ausbildungen mit den Wehren aus Stregda und Neukirchen teil. Dabei standen der Einsatz von Rettungsgeräten wie Schere und Spreizer oder eine theoretische Ausbildung zum Thema „Gefährdung durch Gasanlagen, Biogas und Solaranlagen“ auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr war Madelungen auch Gastgeber für die Überprüfung der Einsatzbereitschaft aller freiwilliger Wehren Eisenachs. Am Ende belegte man Platz 2. Einen besonderen Dank richtete Krausse an die bisherige Jugendwartin Juliane Wiegand für ihre engagierte Arbeit. Ein besonderer Höhepunkt für den Nachwuchs war 2019 die dritte Verteidigung des 1. Platzes beim Stadtgeländelauf in Stregda.