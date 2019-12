Feuerwerkskörper sind in Eisenach der Renner zum Jahresende

Wie der Andrang der vergangenen Verkaufstage für pyrotechnische Erzeugnisse zeigte, wollen viele Menschen der Wartburgregion das neue Jahr und das neue Jahrzehnt mit richtig Wumms begrüßen – von der kleinen Knallerbse bis zur großen, mehrere Minuten brennenden Feuerwerksbatterie. „Die großen Familienpackungen, wo von allem etwas drin ist, sind auch in diesem Jahr wieder die Renner“, erzählt Jacqueline Witticke, stellvertretende Obi-Marktleiterin. Kurz vor dem Weihnachtsfest folgten gut 200 Menschen der Einladung des Baumarktes und des Eisenacher Feuerwerkers Jörg-Udo Pfeiffer zu einer gut halbstündigen Präsentation verschiedenster Feuerwerkskörper auf den Kundenparkplatz in Stregda.

Nur am 31. Dezember und am 1. Januar ist das Zünden von Feuerwerkskörpern für Privatpersonen ausnahmsweise erlaubt, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Das beinhaltet Feuerwerkskörper der Kategorie F2, zu den Raketen, Böller, Funkenräder oder ähnliches gehört. Die Stadtverwaltung weist auch auf die Regeln für sachgemäßen Gebrauch hin. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden (zum Beispiel Fachwerkhäusern) dürfen keine Feuerwerkskörper oder Raketen gezündet werden. Außerdem dürfen nur volljährige Personen Feuerwerkskörpern entzünden. Die Landespolizei Thüringen weist zudem darauf hin, dass genügend Abstand zu Bäumen, Oberleitungen, Tankstellen sowie leicht entzündlichen Gegenständen einzuhalten ist. Erlaubt sind nur pyrotechnischen Erzeugnisse, die eine BAM-Prüfnummer oder eine CE-Kennzeichnung tragen. Nicht geprüfte Feuerwerkskörper seien stets als gefährlich einzustufen, so die Polizei. Die Abschussrichtung der Raketen ist so zu wählen, dass diese nicht auf Menschen, brandgefährdete Gebäude, Fahrzeuge oder leicht entflammbare Gegenstände niedergehen können. Bei Verstößen können Bußgelder, ja sogar Freiheitsstrafen verhängt werden. Die Strafen sind hoch angesetzt, um die Verletzungsgefahr durch Feuerwerk und explosionsgefährliche Stoffe einzudämmen.