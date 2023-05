Das Eisenacher Finanzamt ist am 19. Mai weder telefonisch noch persönlich erreichbar

Eisenacher Finanzamt ist am 19. Mai geschlossen

Eisenach. Am Tag nach Himmelfahrt bleibt die Behörde geschlossen.

Das Eisenacher Finanzamt ist am Freitag, 19. Mai (Tag nach Himmelfahrt), weder telefonisch noch für eine persönliche Vorsprache erreichbar. Darauf weist das Amt hin. Steuerpflichtige können ihre Steuererklärungen oder sonstigen Schreiben aber wie gewohnt in die Hausbriefkästen einwerfen. Die elektronische Übermittlung der Steuererklärungen, der Anträge, Einsprüche oder Mitteilungen ist wie gewohnt über „MeinELSTER“ im Internet auch an diesem Tag möglich.

Ab Montag, 22. Mai, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder wie gewohnt telefonisch während der Servicezeiten zu erreichen. red