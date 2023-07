Flachs zu Gold spinnen oder Video drehen

Eisenach. Ferien-Angebote der Wartburg. Auch kindergerechte Familienführungen stehen auf dem Programm

Die Wartburg-Stiftung lädt Kinder, Jugendliche und Familien in den Sommerferien mit einem bunten Programmangebot zwischen Märchen, Handwerk und Trickfilm zum Besuch auf das Welterbe ein. Unter der Frage „Flachs zu Gold spinnen – geht das überhaupt?“ wird mit Kindern zwischen vier und neun Jahren ein ziemlich berühmtes Märchen gelesen: Rumpelstilzchen. Anschließend legen die Teilnehmenden selbst Hand an und verarbeiten Flachs mit historischen Werkzeugen. Ein selbst hergestelltes Freundschaftsarmband nehmen sie mit nach Hause.

Filmemacherinnen und Filmemacher von Morgen erproben im Workshop „Luther STOPPED in MOTION – ein Trickfilm entsteht“ ihre ersten Schritte. Gemeinsam drehen die Acht- bis 14-Jährigen mit Tablet und Playmobil-Lutherfiguren „bewaffnet“ vor Greenscreens eigene Kurzvideos im Stop-Motion-Verfahren.

Beide Workshops finden zwischen dem 11. Juli und 15. August immer dienstags statt: „Flachs zu Gold spinnen – geht das überhaupt?“ jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, „Luther STOPPED in MOTION – ein Trickfilm entsteht“ zwischen 12.30 Uhr und 14:30.

Familien können auch an einer spannenden Führung durch den mittelalterlichen Palas der Wartburg teilnehmen, während der Ferienzeit in Thüringen stündlich zwischen 11 und 14 Uhr. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Geschichte und die Bewohner der berühmten Burg. Danach kann man sich die neue familienfreundliche Sonderausstellung „Mythos Wartburg – 10 Fragen an die ideale Burg“ anschauen.

Für die Familienführung ist keine Anmeldung erforderlich. Karten können im Vorfeld online gebucht werden. Weitere Informationen unter www.wartburg.de.Bei den Workshops betragen die Teilnahmegebühren fünf beziehungsweisen sieben Euro. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung unter Tel.: 03691/2500 oder per E-Mail an: besucherservice@wartburg.de.