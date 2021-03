Förderung für das Eisenacher Wartburgradio

Eisenach. Finanzierung in diesem Jahr abgesichert.

Gute Nachrichten für die Trägervereine der Thüringer Bürgermedien: In den nächsten Tagen erhalten sie flächendeckend die dringend erwarteten Förderbescheide für das Jahr 2021.

Wie der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Matthias Hey, informiert, stehen für dieses Jahr zwei Millionen Euro für Bürgermedien und Medienbildung im Freistaat bereit. Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) unterstützt aus Mitteln des Rundfunkbeitrags auch die Bürgerradios.

Für die in Thüringen bestehenden sechs Bürgerradios werden insgesamt 950.000 Euro bereitgestellt. Von diesem Geld finanziert sich auch das hiesige Wartburg-Radio 96,5, dessen Trägerverein nun einen Förderbescheid erhält. „Dass in Zeiten der Corona-Pandemie nicht gespart wird an diesem wichtigen Projekt, ist ein gutes Zeichen“, freut sich Matthias Hey und wirbt Anhören des Wartburg-Radios.

Das Bürgerradio sendet täglich ab 8 Uhr bis in die späten Abendstunden.