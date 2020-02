Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Förthaer liebäugeln mit Dorfgemeinschaftszentrum

Das frühere Gasthaus und Landhotel in Förtha, direkt an der Bundesstraße 84 gelegen, steht seit geraumer Zeit leer. Wendepunkt in der wechselvollen Geschichte des historischen Anwesens war die Insolvenz des letzten Eigentümers. Seither befindet sich die Immobilie im Besitz einer Bank. Nun gibt es eine Initiative aus dem Ort, die ein neues Kapitel aufschlagen will: den Kauf durch die Gemeinde. Das würde die Gemeinde Gerstungen eine sechsstellige Summe kosten. Die Initiatoren halten eine Refinanzierung für machbar und haben einen Plan.

Ortsteilbürgermeister Frank Michalowski (parteilos) hatte mit dem Förthaer Ortschaftsrat, Bankvertretern und dem ortsansässigen Architekten Michael Salzmann die Köpfe zusammen gesteckt, um die Idee abzuklopfen, das Anwesen in Gemeindehand zu bringen und parallel ein entsprechendes Nutzungskonzept zu entwickeln. Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) hat die Pläne auf dem Tisch und gibt dem Vorhaben derzeit eine 50:50-Chance. Ausschlaggebend sei die Entscheidung des Gemeinderates. Hier sucht Ortsteilbürgermeister Michalowski derzeit nach Unterstützern. Gastraum und Saal sollen als Dorfgemeinschaftszentrum dienen Die Pläne der Förthaer sind klar umrissen. Die Wohnungen in der mittleren Etage wären mit wenig Aufwand zu modernisieren und gut zu vermieten, Saal und die ehemalige Gaststube könnten der Dorfgemeinschaft und Vereinen dienlich sein. Ein Verein des Ortes soll dafür den Hut aufbekommen. Mit dieser Initiative wollen die Förthaer das öffentliche gesellschaftliche Leben beflügeln. Daran haperte es im Dorf auf das ganze Jahr gesehen derzeit. Das Gebäude selbst, sagt Frank Michalowski, sei in seiner Substanz gut. Ein großer Kostenfaktor wären eine neue Heizung und die Elektro-Installation des Saales. Die Gemeindeverwaltung prüft derzeit die Wirtschaftlichkeitsanalysen. Es brauche überdies noch Gutachten. Den Kauf des Anwesens müsste die Gemeinde aus eigener Kraft bewältigen. Für Sanierung und Modernisierung gäbe es Fördertöpfe, glauben die Initiatoren. Die Zimmer im Dachgeschoss des an der Bundesstraße gelegenen ehemaligen Landhotels könnten als Fremdenzimmer genutzt werden. Für diesen Teil des Planes wünschte sich Gerstungens Bürgermeisterin privatwirtschaftliche Verantwortung aus Förtha, jemand, der diese Zimmer vermietet und im besten Fall auch Frühstück anbietet. „Da finden wir schon jemand“, sagt der Ortsteilbürgermeister zuversichtlich. Im schlimmsten Fall erkläre sich auch der Ortschaftsrat bereits, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne Haushalt fehlt Planungsgrundlage Bürgermeisterin Hartung kann dem Vorhaben grundsätzlich etwas abgewinnen, mahnt aber auch, dass sich die Gemeinde bei Investitionen nicht übernehmen dürfe. Gerstungen hat reichlich Baustellen mit Geldbedarf. Was sich die Gemeinde finanziell in diesem Jahr überhaupt leisten kann, ist noch vage, denn den Haushalt kann die Verwaltung so lange nicht vorlegen, wie sie keine belastbaren Zusagen zu finanzieller Förderung vom Land hat. Alle Kommunen im Land warten auf Entscheidungen und klare Aussagen, um Projekte zu forcieren. Das trifft auch auf den Ausgleich für Kommunen bei den abgeschafften Straßenausbaubeiträgen zu. Beschlossen hatte die Gemeinde vor Wochen dagegen, ihrer kommunalen Wohnungsbau GmbH kurzfristig einen Überbrückungskredit über 500.000 Euro zu gewähren. Den Bedarf hatte das kommunale Unternehmen für den verteuerten Ersatzbau des abgerissenen Gebäudes Markt 11 in Gerstungen angemeldet. Grundsätzlich, sagt Bürgermeisterin Hartung, fließe dieses Geld mal in die Gemeindekasse zurück. Derzeit sei noch gar nicht absehbar, ob die Wohnungsgesellschaft die Summe überhaupt benötige.