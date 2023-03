Der Tanz auf dem Dorf hat zuletzt 2019 im Saal der „Goldenen Aue“ in Mihla stattgefunden. Danach war Schluss – wegen Corona.

Folkmusiker spielen in Mihla zum Tanz auf dem Dorfe

Mihla. Die Folkmusiker von „Spätlese“ laden zum Tanz auf dem Dorfe ein. Tanzschritte können unter Anleitung schneller erlernt werden.

Zum Tanz auf dem Dorfe wird am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, in den Saal des Gasthofes „Goldenen Aue“ in Mihla eingeladen. Die hiesige Folklore-Gruppe „Spätlese“ spielt dazu auf, mit befreundeten Musikern aus Norddeutschland und „La Guinguette“ aus Bad Salzungen.

Diotima Grüneberg aus Eisenach und Frank Dronsz aus Erfurt leiten bei den Tänzen an. Getanzt wird paarweise, gemeinsam im Kreis oder in der Gasse. Durch die verschiedenen Formationen ist es üblich, dass ständig die Tanzpartner wechseln.

Die von Folkmusikern mit der Gemeinde Mihla organisierte Veranstaltung soll einen Beitrag zur Wiederbelebung der einst weit verbreiteten Tanzabende auf dem Dorfe leisten. Der Eintritt ist frei.