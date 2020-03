Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Forst sagt Pflanzaktionen in Wartburgregion ab

Das Forstamt Marksuhl hat die beiden, für die nächsten Wochen geplanten öffentlichen Baumpflanzaktionen in der Region abgesagt. Das betrifft zum einen die Aktion am Samstag, 28. März, bei der gemeinsam mit den Initiativen „Eisenach für Klimaschutz“ und „Sauberes Mariental“ sowie Schulklassen in Eisenach am Breitengescheid und an der Weinstraße Setzlinge in die Erde gebracht werden sollten. Zudem abgesagt ist die bereits vorbereitete Aktion im Raum Ruhla am Aufgang zur „Bermerhütte“ am 18. April.

„Ich bedauere sehr, dass die Aktionen mit den Schulklassen im Wald in der nächsten Woche nicht stattfinden können“, teilte Forstamtsleiter Ansgar Pape mit. Aber die aktuellen Umstände ließen keine andere Wahl. Erste Auswirkungen zeigten auch die Baumschulen an: Aufträge könnten nicht wie geplant ausgeführt werden, da ausländische Arbeitskräfte spontan in ihre Heimatländer abgereist seien. Das Forstamt, so Ansgar Pape, plane aber nun, die Öffentlichkeit für Pflanzaktionen in der Aufforstungsperiode im Herbst 2020 oder Frühjahr 2021 einzubinden.