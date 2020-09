Forst sperrt zwei Wanderrouten in Eisenach

Kein Risiko will das Forstamt Marksuhl eingehen und hat wegen der von abgestorbenen Bäumen ausgehenden Gefahr die Drachenschlucht und die Wanderroute Reuterweg gen Wartburg bis zur Eselstation vorläufig bis Ende Oktober gesperrt – gemäß Waldgesetz zum Schutz der Waldbesucher.

In der vergangenen Woche hatte das Forstamt mitgeteilt, dass zahlreiche abgestorbene Bäume rund um Eisenach gefällt werden müssen. Die beauftragten Unternehmen hätten aber signalisiert, dass es aufgrund der Vielzahl an Aufträgen zu Zeitverzögerungen kommt. „Aufgrund der Dynamik des Buchensterbens und der damit verbundenen Gefahr haben wir uns entschlossen, die Wanderwege für den Besucherverkehr zu sperren,“ erläutert Forstamtsleiter Ansgar Pape die ungewöhnliche Maßnahme.

An beiden Wegen stehen sehr starke Buchen, die abgestorben sind und eine hohe Gefahr darstellen. Waldbesucher werden dringend gebeten, die Sperrung zu ihrem eigenen Schutz zu beherzigen. In der vergangenen Woche kam es im Bodetal in Sachsen-Anhalt zu einem tragischen tödlichen Unfall durch einen abgebrochenen Buchenast. Letztlich weist das Forstamt aber immer wieder darauf hin, dass es im Wald keine absolute Sicherheit geben wird. Die Gefahrensituation ist in allen Wäldern deutlich gestiegen.