Eisenach. Es war das Radsportereignis in Eisenach schlechthin in diesem Jahr – die Deutschlandtour. Jetzt gibt es die Austellung zu Rennen.

Fotoausstellung zur Deutschlandtour in Eisenach

Einen Abstecher zur Ausstellungseröffnung machten am Donnerstag auch Silke und Olaf Braun aus Wutha-Farnroda. Sie schauten sich wie auch einige andere Radsportfans die neue Fotoausstellung zur Deutschlandtour in diesem Jahr in Eisenach an. 10.000 Gäste und zahlreiche Einheimische hatten Ende August/Anfang September das großartige Radsportrennen hier verfolgt. Neben zahlreichen Szenen aus dem Rennen und vom Geschehen am Rande sind ein Trikot vom Gesamtsieger Jasper Stuyven ebenso anzuschauen wie auch die Glocke, die Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) bei der Zielankunft hielt, die sich jedoch vom Stiel löste und über den Asphalt mitten zwischen die heranrasenden Radfahrer hüpfte.