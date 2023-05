Fotofahndung: Polizei sucht zwei Männer und eine Frau nach Unfall bei Eisenach

Eisenach. Die Polizei fahndet mit mehreren Fotos nach zwei Männern und einer Frau wegen Körperverletzung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Betrug.

Zwei bislang unbekannte Männer und eine Frau haben am Sonntag, 24. Juli 2022, im Bereich der B19/Krauthäuser Loch in Eisenach ein Taxi genutzt. Jetzt fahndet die Polizei wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Betrugs nach den drei Personen. Dafür wurden Fotos der Unbekannten veröffentlicht.

Während der Fahrt lehnte der 53-jährige Taxifahrer ab, die Route auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden fortzusetzen. Daraufhin griff einer der Männer den Taxifahrer während der Fahrt körperlich an und fasste ins Lenkrad. Das Taxi kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Die drei unbekannten Täter entfernten sich vom Unfallort, ohne die Kosten für die Fahrt zu bezahlen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Taxifahrer leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die unbekannten Personen erkennen und identifizieren können (Telefon: 03691/261124).

