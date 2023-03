Fotografieren und Filmen mit dem Smartphone

Die Volkshochschule in Eisenach in der Schmelzerstraße bietet wieder interessante Kurse.

Die Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach bringt interessierten Kursteilnehmenden ab Mittwoch, 19. April, jeweils 17.30 bis 19 Uhr, an vier Terminen das Fotografieren und Filmen mit dem iPhone: Theorie und Praxis, bei. Im Kurs wird von Kursleiterin Elisabeth Heilwagen vermittelt, welche Kameramöglichkeiten das Smartphone von Apple zu bieten hat und wie Bilder nachbearbeitet, archiviert und versendet werden können. Es finden genügend praktische Übungen statt und die Teilnehmenden tauschen sich auch auf der vhs.cloud über ihre Bilder und Erfahrungen aus. Die Gebühr beträgt 28,80 Euro.

Ebenfalls in Eisenach findet am Samstag, 1. April, 9 bis 15.30 Uhr, der vhs-Kurs „Computerschreiben kompakt“ von Sabine Seehase statt. Vermittelt wird das Schreiben mit 10-Finger-System mit einem ganzheitlichen, mentalen Lernkonzept. Ab acht Jahren ist eine Teilnahme sinnvoll. Die Kursgebühr beträgt 31,20 Euro.

In Bad Salzungen wird ab Mittwoch, 29. März, jeweils 18 bis 21 Uhr, an drei Terminen der Kurs „Patchwork für Einsteiger“ mit Kursleiterin Petra Wagner angeboten. Kursgebühr 39,60 Euro. Kursort ist in der Andreasstr. 11, Raum 125.

Informationen auch unter Telefon: 03695/617261