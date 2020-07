Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau bei Motorradunfall schwer verletzt – Holzstapel in Flammen

Bei einem Unfall im Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld sind am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer und dessen Mitfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 30-jähriger Autofahrer von Hauptstraße nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer samt Sozia stürzten. Der 41-Jährige kam leicht und seine 34-jährige Mitfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus.

64-Jährige bei Unfall auf B84 verletzt

Auf der Bundesstraße 84 zwischen dem Kindel und Hütscheroda ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte eine 64-jährige Opel-Fahrerin gegen 10.20 nach links abbiegen und habe dies rechtzeitig per Blinker signalisiert, als es beim Abbiegen zur Kollision mit einem Skoda-Fahrer kam der in dem Moment überholen wollte. Der 80-Jährige Skoda-Fahrer prallte mit der linken Fahrzeugseite der 64-Jährigen zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Holzstapel in Flammen

In der Nacht zum Montag brannte ein 5x5 Meter großer Holzstapel auf einem Grundstück in der Straße „Am Stadion“ in Bad Salzungen. Die Brandausbruchstelle machten die Feuerwehrmänner im Inneren des Stapels aus, so dass sie für die Löscharbeiten das gesamte Holz auseinanderziehen mussten. Das daneben befindliche Haus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber die beiden über 80-jährigen Bewohner kamen zur Untersuchung auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro.

Weitere Blaulichtmeldungen