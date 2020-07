Frau bei schwerem Unfall in Auto eingeklemmt und verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau bei schwerem Unfall in Auto eingeklemmt und verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L1027 ist am Sonntag eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nahe der Tankstelle in Barchfeld nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Baum, bevor es auf der Fahrzeugseite liegenblieb.

Die 71-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der bereits an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber musste nicht zum Einsatz kommen, da die Frau trotz des schweren Unfalls nur leicht verletzt worden sei, so die Polizei. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Der Baum wurde bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er gefällt werden musste. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Weitere Meldungen der Polizei