Frau landet in Eisenach betrunken und unter Drogen im Straßengraben

Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Mazda die Mühlhäuser Straße entlang und bog in eine Seitenstraße der Straße ‘Am Schäfersborn’ ein. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Schaden am Mazda in Höhe von 500 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ein Atemalkoholtest mit der 39-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt.

Einbruch in Imbisswagen

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Stregda auf. Aus dem Innenraum wurden Wurst und alkoholfreie Getränke im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die die Tat beobachte haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0119585/2020 entgegen genommen.