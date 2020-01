Realistische Vorbereitung für den Notfall im Ruhlaer Wald

Katrin Fritz als gestürztes Opfer mit professionell präparierter, offener Fußgelenksfraktur und Oliver Rindschwentner als aufgeregter Ehemann, der dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes, Roland Schneider, schon mal schräg von der Seite kam, spielten ihre Rollen bei der Rettungsübung von Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Ruhla authentisch.

Vor den Augen von etwa 25 angehenden Notfallsanitätern des ersten und zweiten Ausbildungsjahres der Röbling-Schule Mühlhausen zelebrierten die Rettungskräfte des DRK Eisenach mit vereinten Kräfte diese Übung im Wald in den Ruhlaer Höhen. Dass der Rettungswagen selbst wegen des steinigen Anstiegs nicht bis an Ort und Stelle vorfahren konnte, war Teil des Szenarios. Fußmarsch und das richtige Schuhwerk waren angesagt.

Zwei Teams der Rettungshundestaffel machen sich für die Suche mit ihrem Vierbeiner nach der Vermissten im Wald bereit. Foto: Jensen Zlotowicz

DRK-Praxisanleiter Marcel Dittmar erklärte den fröstelnden Auszubildenden beim Praxistag, was Sache ist und was die gestandenen Rettungskräfte zu beachten haben. Die haben derweil auch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Was ist der erste Satz eines Rettungssanitäters im Einsatz? „Ihre Krankenkarte bitte!“ Wie lautet die erste Frage an den Gatten der seine Frau vermisst? „Lohnt sich die Suche?“ Die ernste Übung hat auch humorvolle Akzente.

Hund Trudi nach 20 Minuten am Ziel

Die von Cati Fuchs geführten beiden Teams der DRK-Rettungshundestaffel brauchten gehörig Zeit, um das im kleinen Waldstück in Hanglage liegende Opfer zu finden und über Funk Erstversorgung und Abtransport durch die Bergwacht einzuleiten.

Jasmins Hund Trudi schlug nach gut 20 Minuten Alarm. „Die Frau hat einen offenen Bruch und ist ansprechbar“, teilt Fuchs über Funk mit und der Rettungstrupp setzt sich mit seiner Gerätschaft zum Opfer Richtung Osten in Bewegung. Im Normalfall werden die GPS-Daten der Fundstelle gesendet.

Rettungskräfte und Bergwacht arbeiten Hand in Hand

Die Azubis verfolgten die Übung aus nächster Nähe und mit Neugierde, vernahmen, was Roland Schneider, ärztlicher Leiter Rettungsdienst beim Landratsamt, ihnen und den Rettern ins Stammbuch schreibt. „Die Patientin hat 32 Grad Körpertemperatur, das ist kritisch, darunter kann es lebensgefährlich werden“, dozierte der Mediziner.

Dass Rettungsdienst und Bergwacht in solchen Fällen als Team arbeiten, versteht sich von selbst. Bergwachtler Uwe Gürtler und Hundeführerin Cati Fuchs erklärten den Azubis, dass es in solchen Fällen eine Vorlaufzeit für beide Rettungseinheiten von wenigsten einer Stunde brauche und man sie so früh wie möglich einschalten müsse. Meist müssen Rettungskräfte nämlich von der Arbeit geholt werden, wo überdies auch niemand seinen Hund dabei hat.

Rettungskräfte kümmern sich vor den Augen der Auszubildenden um die Erstversorgung der Patientin. Foto: Jensen Zlotowicz

Übung macht den Meister

Den Umgang mit Seilwinde, Fixseil und Gebirgstrage beherrschen die Mitglieder der Bergwacht im Schlaf. Übung macht auch hier den Meister. Dass Bergwacht-Chef Stefan Laudenbach mal kein Funkgerät dabei hat, kommt in fünfzig Jahren nur einmal vor. Am Freitag war es mal so. Aber man kann es sich zum Glück borgen.

Katrin Fritz stöhnt beim Heben in die Gebirgstrage vor Schmerz, ihr Pseudo-Ehemann ist aufgeregt und mosert, dass das auch etwas schneller gehen könne. Arzt Roland Schneider mahnt gen Fachpublikum: „Schön mit der Ruhe.“ Die Patientin ist medizinisch versorgt. Die angehenden Notfallsanitäter bekamen nach der Übung im Stützpunkt der Bergwacht noch theoretischen Wissensnachschlag, während die Bergwacht den Bratwurstrost anwarf.